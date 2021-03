A cura della Redazione

Coronavirus, Centro vaccinale a Torre Annunziata.

In piazza Ernesto Cesàro continuano le vaccinazioni antiCovid per anziani, Forze dell’ordine, categorie fragili e personale scolastico con vaccini Pfizer e AstraZeneca.

Nel Centro, gestito dai medici Giuseppina Cardassi e Salvatore Marasco, attualmente vengono somministrate circa 200 dosi di vaccino al giorno, ma l’obiettivo è quello di arrivare a somministrarne 500. Già dalla prossima settimana, infatti, la struttura sarà ampliata con una nuova postazione.

Le operazioni continuano ininterrottamente per 12 ore al giorno e talvolta si va anche oltre l’orario stabilito.

Giovedì 25 marzo abbiamo incontrato il magistrato emerito, nonché ex parlamentare, Michele Del Gaudio all’uscita dal Centro vaccinale dopo aver effettuato la vaccinazione

“Mi è stato somministrato il vaccino Pfizer in quanto soggetto fragile – ha detto -. Ho trovato una organizzazione puntuale che in meno di un’ora mi ha accolto e accomiatato. Il luogo comune è che al Sud non funziona nulla, a Torre men che meno. Io ho trovato medici e infermieri in numero soddisfacente, gentili, preparati, solerti ed efficienti. Ringrazio il servizio sanitario per questa esperienza eccellente”.

Spesso siamo soliti pubblicare i continui disservizi che si verificano in città, ma volentieri diamo spazio alle cose che funzionano, soprattutto quando le osservazioni provengono dal nostro amico Michele, per nulla tenero quando c’è da criticare.