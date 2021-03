A cura della Redazione

Il Covid non ferma la solidarietà e l'impegno verso chi ha bisogno di aiuto e di cure mediche.

Anche quest'anno la sezione AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie) di Torre Annunziata partecipa alla iniziativa nazionale per la raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica. Lo slogan della campagna è "Ogni uovo custodisce un sogno, aiutaci a realizzarlo #maipiùsognispezzati".

Le uova di Pasqua dell'AIL verranno consegnate a domicilio, al costo di 15 euro.

In questo periodo terribile per tutti a causa della pandemia, la ricerca ha dimostrato che è possibile combattere la malattia, riuscendo in poco tempo a creare un vaccino efficace contro il Coronavirus.

"La battaglia contro i tumori del sangue non si è mai fermata, per questo abbiamo bisogno del vostro contributo, con un semplice gesto, acquistando un uovo dell'AIL", recita una nota del sodalizio.

Per prenotazioni contattare il n. 3391634940, anche su whatsapp.