A cura della Redazione

Ieri si è svolta la consegna di 36 uova pasquali della solidarietà ai ragazzi della Casa famiglia dei Salesiani da parte di una rappresentanza regionale della USIC, Unione Sindacale Italiana Carabinieri,

I militari si sono intrattenuto con i ragazzi in amichevoli conversazioni, parlando delle loro attività quotidiana in tempi di Covid e delle difficoltà per i ragazzi nel seguire le lezioni con la didattica a distanza. Presente anche don Antonio Carbone, il rettore della Casa Salesiana.