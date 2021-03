A cura della Redazione

Inquilini anziani e disabili bloccati in casa per il ritardo nel collaudo dell’ascensore.

La denuncia proviene da un affittuario del quartiere Penniniello di Torre Annunziata, il signor Michele Colantuono, che abita al secondo piano dell’isolato 3.

“Siamo entrati nella nuova palazzina ristrutturata – ha detto – ma non possiamo uscire di casa neppure per le commissioni più urgenti, in quanto l’ascensore non è ancora funzionante. Io sono anziano e mia moglie è disabile e siamo impossibilitati a scendere e salire le scale. Oltre a noi, anche altri coinquilini si trovano nelle nostre medesime condizioni”.

Ma al Comune cosa rispondono? “Il signor Colantuono ha ragione – spiega un funzionario -, ci sono stati ritardi nell’assegnare ad una ditta il servizio di manutenzione dell’ascensore. Stiamo però provvedendo. Abbiamo espletato la gara e tra non molto il servizio sarà affidato alla ditta assegnataria dell’appalto”.

Una domanda sorge spontanea. Non sarebbe stato più opportuno provvedere prima al collaudo dell’ascensore e poi trasferire gli inquilini da una palazzina all’altra?