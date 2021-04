A cura della Redazione

"Immunizzare i cittadini campani per fine estate". E' l'obiettivo del governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

"Dobbiamo essere in grado di fare 70mila vaccini al giorno, ora che abbiamo la disponibilità dei medici - ha spiegato - significa oltre 2mila al mese e significa che per l'estate, al massimo in autunno, completiamo l'immunizzazione, cioè due dosi, a tutti i cittadini campani. Dobbiamo farcela".

Il presidente De Luca ha spiegato che attualmente ci sono in Campania 140 punti vaccinali per 540 postazioni per iniettare il vaccino. Se mediamente si vaccinano 500 persone per ogni punto vaccinale, si arriva facilmente a vaccinare 70mila cittadini al giorno .

Quanto allo stato dell'epidemia, il governatore ha affermato "che c'è, da un punto di vista dei dati essenziali, una tenuta della terapia intensiva, abbiamo la metà di terapie occupate rispetto a chi è in zona arancione. E c'è anche un numero dei decessi, 5400, sei volte in meno della Lombardia, la metà del Veneto ed Emilia e Piemonte".

Il numero dei positivi resta abbastanza stabile, "oscilla tra i 1800 e i 2mila" ma in Campania, sempre a detta del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, c'è un "dato anomalo, il numero dei sintomatici, circa 300". "C'è da dire che molti sono pauci sintomatici - ha aggiunti - stiamo cercando di capire perchè questo numero alto di sintomatici e crediamo sia determinato dalle varianti che sono più aggressive soprattutto verso i più giovani".