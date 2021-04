A cura della Redazione

Tutti in aula dall’asilo alla prima media. Per tutto il mese di aprile a partire da giorno 7.

Il nuovo decreto Covid del Governo Draghi rende ufficiale quanto il Premier aveva già anticipato in conferenza stampa: la scuola in presenza per tutti fino alla prima media in modo inderogabile; per gli altri gradi di scuola, la didattica in presenza o a distanza dipenderà dal colore della zona. Le regioni, pertanto, avranno meno spazio di manovra e non potranno emanare ordinanze di chiusura al di fuori di precisi parametri indicati dal decreto.

Scuole aperte anche a Torre Annunziata, quindi. “Abbiamo ispezionato tutti gli istituti scolastici – afferma Anna Vitiello, assessore alla Pubblica Istruzione – e posso affermare che saranno rispettate tutte le misure di sicurezza. Mi appello al senso civico dei genitori affinché evitino assembramenti fuori alle scuole. A tal propositi impiegheremo i percettori del reddito di cittadinanza fuori ai plessi scolastico per un maggior controllo. Vorrei fare, infine, un appello come mamma e non come figura istituzionale. Mai come in questo momento deve essere forte il nostro senso di responsabilità e la volontà di rispettare le regole. Lo dobbiamo a noi ma soprattutto alle categorie più deboli, maggiormente esposte al rischio di infezione”.