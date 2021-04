A cura della Redazione

Si abbassa ancora la curva dei contagi a Torre Annunziata in quest’ultima settimana.

Dai 76 contagi registrati dal 20 al 26 marzo, si è passati ai 54 contagi degli ultimi 7 giorni (27 marzo-2 aprile). Un calo di un ulteriore 28,9 per cento rispetto alla settimana precedente.

In 4 settimane il decremento è stato del 74 per cento, se si parte dai dati della settimana dal 6 al 12 marzo, quando i contagi erano stati 197.

Altrettanto bene non si può dire per la regione Campania. Infatti in quest’ultima settimana il trend di decrescita dei contagi si è arrestato rispetto alla settimana precedente, quando c’era stato il 22,3 per cento in meno dei positivi. Questa settimana, infatti, dal 26 marzo al 2 aprile, i contagi sono stati 13.377, ovvero 136 in più rispetto ai 7 giorni precedenti (20/26 marzo), in cui i contagi erano stati 13.241.

In definitiva Torre Annunziata, numeri alla mano, sta uscendo più velocemente dalla pandemia rispetto al dato complessivo regionale. Ma, se l’esperienza insegna qualcosa, basta un abbassamento della guardia per far precipitare nuovamente le cose. Quindi massimo rispetto delle regole per Pasqua e Pasquetta, non roviniamo quanto di buono abbiamo fatto nell’ultimo mese.