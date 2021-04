A cura della Redazione

Due strade interrotte e gravi disagi per automobilisti e pedoni

Sono ormai due anni che corso Vittorio Emanuele III è interrotto al traffico veicolare per la presenza di un palazzo pericolante. Un breve tratto di strada ma che di fatto crea molti problemi ad automobilisti e pedoni.

Ma quando si dovrà ancora attendere per liberare la strada dal new jersey di cemento?

“I proprietari stanno provvedendo a mettere in sicurezza il palazzo – affermano all’Ufficio tecnico comunale – e appena ciò avverrà, apriremo la strada per permettere la circolazione delle auto”.

Un’altra interruzione stradale, risalente a febbraio scorso, si trova a via Castello, anche qui a causa di un palazzo pericolante. A differenza di corso Vittorio Emanuele, qui – a quanto ci viene riferito - sta intervenendo il Comune per mettere in sicurezza lo stabile, per poi agire nei confronti dei proprietari.

Resta il fatto che il tutto doveva avvenire in tempi relativamente brevi, invece - per quanto concerne corso Vittori Emanule - sono trascorsi più di due anni...