Come da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2021, si comunica che a partire dalla giornata di domani, mercoledì 7 aprile 2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado.

Le attività didattiche del secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado, si svolgeranno esclusivamente in DAD.

«Gli istituti scolastici – afferma l’assessore alla Pubblica Istruzione, Anna Vitiello - metteranno in campo tutte le misure necessarie a garantire il sereno svolgimento delle attività, nell’osservanza delle misure previste per il contenimento del contagio da Covid-19.

Si coglie l’occasione per ribadire alla cittadinanza l’invito a non abbassare la guardia e all’osservanza delle regole anti-contagio per la tutela della salute di tutti, evitando gli assembramenti all’esterno delle scuole, sia durante l’ingresso che l’uscita degli alunni».