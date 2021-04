A cura della Redazione

Da stamattina sono ricomnciate le lezioni in presenza nelle scuole elementari e nelle classi prime medie. Un'affluenza non massiccia a causa delle remore di molti genitori di far tornare i loro figli a scuola.

Il gruppo Scuole Aperte a Torre Annunziata ha indirizzato una lettera al sindaco Vincenzo Ascione, all'assessore alla Pubblica Istruzione Anna Vitilello, ai dirigenti tutti di ogni ordine e grado, statali e non, ai responsabili dei servizi per l’infanzia.

Ne riportiamo il testo:

"Il Gruppo Scuole Aperte Torre Annunziata condivide la gioia per la riapertura delle scuole dell’infanzia, della primaria e delle prime classi della scuola media del territorio cittadino. Cogliamo l’occasione per augurare ai giovani alunni una buona ripresa delle attività didattiche e a tutti gli insegnanti ed al personale scolastico e ai dirigenti un sereno prosieguo lavorativo. Il nostro impegno continuerà nella ricerca di dialogo con le Istituzioni per riportare in classe al più presto e in sicurezza tutti gli studenti della nostra città".