Approvati gli elenchi dei beneficiari dei contributi per il saldo dei contributi per il canone di locazione per l’annualità 2019.

Con determinazione dirigenziale pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Torre Annunziata il 6 aprile 2021, vengono resi noti gli elenchi degli aventi diritto e degli esclusi.

Sono 261 i cittadini beneficiari in fascia A e 47 quelli in fascia B. 86 sono invece gli esclusi per istanza inammissibile.

Le risorse totali stanziate superano i 293 mila euro.