A cura di Luisa Raia

Il presidente De Luca decide di procedere alle vaccinazioni per settori economici e non solo per fasce d’età. Questo è quanto il governatore ha appena ribadito durante un incontro a Benevento, spiegando di aver interloquito con il generale Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus.

"La Campania è stata una regione tra le più rigorose d'Italia - spiega De Luca - ma una cosa è il rigore altro è la stupidità. Ho appena finito di parlare con il commissario Figliuolo al quale ho detto che una volta completati gli ultra ottantenni e i fragili noi non intendiamo procedere per fasce di età. Dedicheremo la struttura pubblica a curare i fragili e le persone anziane ma lavoreremo anche sui settori economici perché se decidiamo di andare avanti solo per fasce di età, quando avremo finito le fasce di età l'economia italiana sarà morta".