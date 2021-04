A cura della Redazione

Oggi presso il Covid Hospital di Boscotrecase c'è stata l'inaugurazione del Centro di somministrazione della cura con anticorpi monoclonali e della "stanza degli abbracci", per consentire ai pazienti Covid più gravi di incontrare i propri affetti.

Presente il direttore generale Asl Napoli 3 Sud Gennaro Sosto il direttore di presidio Savio Marziani e i sindaci dell'area, Pietro Carotenuto di Boscotrecase, Vincenzo Ascione di Torre Annunziata, e Raffaele De Luca di Trecase.

"Un grazie per la collaborazione alla squadra di Boscotrecase per l'impegno che sta mettendo nella cura dei pazienti Covid - afferma Gennaro Sosto -. Questo di oggi rappresenta un momento importante per i pazienti, perché si sono trovati inaspettatamente ad affrontare un virus ancora sconosciuto, strappati improvvisamente all'affetto dei loro cari. Pertanto risulta fondamentale curare anche il loro stato psicologico. L'inaugurazione di stamattina rappresenta un simbolo inizale di un modo diverso di avviare la cura ai pazienti affetti da Covid. Tale iniziativa guarda al futuro, quando si andrà avanti con le vaccinazioni e ci sarà meno pressione sugli ospedali. Allora alcuni casi potranno essere intercettati nella fase iniziale e trattati con gli anticorpi monoclonali. La stanza degli abbracci, dove i pazienti potranno incontrare i loro cari, sarà sicuramente un valido aiuto dal punto di vista psicologico".

La stanza potrà ospitare 4 degenti e sarà aperta il martedì e il giovedì dalle 8 alle 14. I volontari dell'Avo (Associazione Volontari ospedalieri) gestiranno le visite dei parenti dei pazienti.