Una cinquantina di fenicotteri rosa in volo tra Castellammare e Torre Annunziata, all’altezza dello scoglio di Rovigliano. Il paradosso è che si sono adagiati sulle acque alla foce del fiume Sarno, il più inquinato d’Europa.

Ad immortalare lo stormo di uccelli la macchina fotografica di Raffaele Luise, fotografo stabiese appassionato di birdwatching. “I fenicotteri sono andati davanti ed indietro tra i due comuni per circa un’ora – racconta Luise -, uno spettacolo di rara suggestione per chi ama la natura. Qui vengono tanti uccelli migratori, anche rari, tra i quali, oltre al fenicottero, il gabbiano di Franklin e la moretta codona. Negli Stati Uniti sarebbe un Bird Sanctuary con centinaia di migliaia di visitatori ogni anno....”.

In Italia si contano 26mila coppie di fenicotteri. Raramente si sono visti sorvolare il litorale torrese-stabiese. Probabilmente il lockdown imposto dall’epidemia da Covid e i minori danni provocati dall’uomo in questo periodo, hanno spinto molti uccelli migratori a fare tappa sulle nostre coste. Una ventata di bellezza e poesia che ci infonde speranza per un futuro migliore.