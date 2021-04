A cura della Redazione

Riaprono le scuole a Torre Annunziata e ritorna il caos. La foto che pubblichiamo è di stamattina e si riferisce all’ingorgo verificatosi in via Tagliamonte all’uscita degli alunni del Secondo Circolo Giancarlo Siani.

Questa strada ospita tre istituti scolastici: la scuola media Pascoli, con circa 750 studenti, il Secondo Circolo con quasi 900 alunni, e il Liceo “Pitagora-Croce”, che è frequentato da 1.000 studenti, distribuiti su due turni: 500 al mattino, e altrettanti di pomeriggio. In totale una platea di oltre 2.500 ragazzi. Se a questi aggiungiamo i docenti, il personale scolastico e i genitori degli alunni allora sono inevitabili assembramenti, traffico automobilistico e inquinamento ambientale. La cosa diventa ancor più allarmante con la pandemia da coronavirus ancora in atto.

Ciò non vuol dire che le scuole debbano stare chiuse, ma quantomeno bisognerebbe disciplinare il flusso di auto che giornaliermente si immettono in via Tagliamonte.

La nostra proposta è quella di chiudere il tratto di strada interessato nelle ore di entrata e di uscita degli studenti dalle scuole. Chi proviene da altre zone della città ed ha l’esigenza di accompagnare i figli a scuola con l’auto, potrebbe trovare parcheggio negli ampi spazi antistanti lo stadio comunale e farsi una camminata salutare fino destinazione. Sicuramente ne guadagnerebbe tempo e salute. Una soluzione che può non piacere a molti, ma di fronte al pericolo incombente di una ripresa di contagi, sarebbe il male minore.