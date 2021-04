A cura della Redazione

“Un cero per la giustizia e una ginestra come simbolo di resistenza e rinascita”.

Con questo motto le associazioni e le parrocchie di Torre Annunziata hanno promosso un’iniziativa “Per Maurizio, contro la violenza, per la legalità “, in ricordo di Maurizio Cerrato, assassinato “per un posto auto” in via IV Novembre. Proprio in questa strada, dalle ore 17 di sabato 24 aprile e fino alla 21, sarà possibile recarsi per deporre un fiore e firmare un libro di presenza per dire ”Ci sto perché non ci sto” .... a far passare sotto silenzio questo efferato delitto.

Una vita non può essere spenta in ogni caso e per di più con l’aggravante di un futile motivo. La città intende far sentire la propria vicinanza alla famiglia e lanciare un grido di dolore e di allarme affinché non sia più scenario di tale violenza che “con quella coltellata ha colpito in pieno petto tutti noi”, come ha affermato il nostro editorialista Massimo Corcione.