Torre Annunziata, delegazione di Europa Verde all’iniziativa in ricordo di Maurizio Cerrato: “Importante testimonianza della parte sana della città contro la violenza e la mentalità camorristica”.

“Abbiamo voluto essere presenti qui a Torre Annunziata per testimoniare, insieme ai tantissimi cittadini intervenuti, la vicinanza alla famiglia di Maurizio Cerrato in un momento così difficile, e il nostro rifiuto netto e incondizionato alla cultura camorristica della violenza e della sopraffazione. La circostanza che i quattro presunti assassini non appartengano a nessun clan camorrista non toglie il fatto che hanno agito come tali. In quattro contro uno hanno ucciso barbaramente un uomo onesto. La testimonianza delle persone a questa iniziativa, provenienti da tanti comuni della Campania, ci fa ben sperare nella capacità della nostra comunità di reagire e contrastare ogni fenomeno criminale, in qualunque forma si manifesti. Ci stringiamo intorno alla moglie e alla figlia di Maurizio nel chiedere giustizia e auspichiamo che la magistratura faccia presto a giudicare quanto accaduto cn la dovuta severità”. Lo hanno dichiarato il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, e Fiorella Zabatta, componente dell’Esecutivo nazionale del sole che Ride presenti insieme a una delegazione di Europa Verde".