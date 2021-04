A cura della Redazione

Al via le adesioni per le vaccinazioni agli over 50 (fascia 50-59 anni) in Campania.

Da martedì 27 aprile mattina sarà attivo il sistema di prenotazione sul portale di Soresa (clicca qui). Occorre inserire il codice fiscale e il numero della tessera sanitaria.

"Le convocazioni si attiveranno nei tempi più rapidi possibile, compatibilmente con l'arrivo dei vaccini", fa sapere l'Unità di Crisi regionale.