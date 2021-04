A cura della Redazione

Da oggi, 26 aprile, la Campania è zona gialla. Vediamo quali sono le restrizioni a cui dobbiamo attenerci in base all’ordinanza del Ministero della Salute n.92 del 16 aprile 2021 e dell'ordinanza della Regione Campania n. 17 del 17 aprile 2021:

BAR E RISTORANTI - E’ permessa la consumazione in ber e ristoranti con tavoli all’aperto. Consegna a domicilio senza limiti di orario.

CENTRI COMMERCIALI – Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.

SCUOLA – Attività in presenza al 100% per scuole d’infanzia, elementari e medie. Alle scuole superiori didattica in presenza alternata per minimo il 50% e fine al 75% degli studenti. Università aperte/chiuse su autonoma decisione.

MOBILITA’ – Vietato circolare dalle 22 alle 5 e Mobilità libera nelle province e tra le province, quindi verso altre regioni in fascia gialla. È vietato recarsi in regioni sottoposte alle restrizioni della fascia rossa o arancione, salvo per ragioni di studio, lavoro o salute (oppure se si è in possesso della certificazione verde). Rientro alla residenza, domicilio o abitazione sempre consentito.

TRASPORTI – Riempimento massimo al 50% dei mezzi di trasporto pubblico locale, ad eccezione dei trasporto dedicato.

SALE GIOCHI – Sospensione attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.

MUSEI, MOSTRE, TEATRI E CINEMA – Apertura di musei e mostre dal lunedì al venerdì, nel rispetto del distanziamento e delle altre misure di prevenzione.

ATTIVITA’ SPORTIVE – Consentite all’aperto qualunque tipo di attività sportiva, anche di squadra e di contatto.

Tali misure si aggiungono a quelle già disposte nelle recenti precedenti ordinanze, a cominciare dall’obbligo di indossare la mascherina.

Per i trasgressori sono previste multe tra 400 e 3.000 euro oppure, nel caso di esercizi commerciali, la sanzione accessoria con la chiusura tra i 5 e 30 giorni.