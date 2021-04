A cura della Redazione

Attività didattica integrata al 100% per 9 classi del Liceo “de Chirico”.

Il dirigente Felicio Izzo, in seguito alla indisponibilità di un congruo numero di docenti, ha disposto l’attivazione dal 28 aprile della Didattica Digitale Integrata per tutte le classi di tutte le sezioni del Liceo delle Scienze Umane e del Corso serale.

I docenti in servizio, sia su classi in presenza che su quelle in DDI, saranno presenti a scuola, da dove potranno collegarsi con le classi in DDI totale e parziale.