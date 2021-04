A cura della Redazione

AGORA' ha acceso i riflettori sull'offerta turistica a Torre Annunziata/Oplonti e nell'area Vesuviana.

Una troupe della trasmissione di approfondimento informativo del mattino su RAI 3 ha effettuato riprese nell'area vesuviana.

AGORA' si è interessata alla rete di Ospitalità Diffusa - AreV-OD -, nello specifico al Patto siglato tra strutture Extra-alberghiere (B&B, Case Vacanza, Guest House) con operatori commerciali, culturali ed Associazioni del Territorio Vesuviano per rendere interessante e confortevole il soggiorno degli Ospiti che sempre più scelgono, ivi, di soggiornare.

Degno di rilievo lo sforzo profuso dalle Famiglie dei gestori delle attività Extra-alberghiere per capitalizzare gli enormi flussi turistici richiamati ogni anno dai Grandi attrattori come il Vesuvio, gli scavi di Pompei, la Costiera amalfitana, indirizzandoli verso mete considerate "Minori" e servizi, ai Turisti ignoti, che il Territorio sà offrire (gli altri Tesori dell'area archeologica vesuviana, i Musei "Off", le spiagge dalla "sabbia Nera", i Tour del golfo in barca, le escursioni tra i sentieri del Vesuvio, le degustazioni di colture tipiche nelle aziende eno-agricole etc.).

E' così che la pratica dell'Ospitalità Diffusa fa il paio ed apporta linfa all'Economia Diffusa di un Territorio che negli ultimi anni (fase pre-Covid) ha conosciuto un nuovo interesse turistico.

Gestori AreV-OD e Partners, Covid permettendo, scaldano i motori per farsi trovare pronti per la nuova stagione turistica alle porte.