Didattica a distanza per due scuole di Torre Annunziata a causa di contagi Covid al loro interno.

Un alunno di una seconda classe del II Circolo didattico "Siani" di via Tagliamonte è risultato positivo al Covid. La dirigente scolastica ha sospeso le lezioni in presenza della classe interessata, optando per la didattica a distanza, ed ha provveduto alla sanificazione straordinaria della sede centrale.

Anche la scuola media Pascoli la preside ha sospeso le lezioni in tutte le classi dei corsi A-B-C e, fino a nuove disposizioni, gli alunni effettueranno la DAD. Inoltre anche qui, secondo il protocollo, si è proceduto alla sanificazione straordinaria dei locali della scuola.