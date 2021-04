A cura della Redazione

All’indomani della firma da parte del sindaco Vincenzo Ascione dell’ordinanza per la rimozione delle occupazioni abusive su suolo pubblico, sono entrati in azione vigili urbani e agenti di Polizia per riportare, su questo versante, una piena legalità. Asportati paletti abusivi e fioriere in alcune strade della citta, mentre si invitavano i commercianti che esponevano impropriamente la loro merce al di fuori dei negozi a liberare il suolo pubblico.

L’ordinanza del sindaco Ascione ha suscitato molte critiche perché ritenuta ridondante in quanto la legge già vieta questi comportamenti. Ma la pressione di cittadini e associazioni, tra le quali Libera, dopo il tragico avvenimento che ha portato alla morte di Maurizio Cerrato,, hanno indotto il primo cittadino a reagire.

“So perfettamente che si poteva fare a meno di una specifica ordinanza perché la legge già lo prevede – ammette Ascione – tuttavia ho voluto dare una priorità ai nostri agenti municipali, visto che il loro numero è insufficiente per poter svolgere tutti i compiti. Va anche detto che non è la prima volta che affrontiamo situazioni simili, altre volte siamo intervenuti nei rioni Peniniello e Poverelli per ripristinare lo stato di diritto”.