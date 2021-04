A cura della Redazione

Il corpo dei Vigili urbani di Torre Annunziata è sotto attacco. I cittadini lamentano una pressoché assenza degli agenti municipali dalle strade cittadine. “Non si vede un vigile neppure se lo cerchi con il lanternino”, è questa la principale accusa che viene loro mossa.

Allora chi meglio del comandante Antonio Virno può spiegarci come stanno realmente le cose?

“Attualmente sono in servizio 19 Vigili urbani, a fronte di un organico che ne dovrebbe comprendere 75 – afferma il tenente Virno -. Di questi 4 vengono utilizzati ai varchi del Palazzo di Giustizia, mentre altri 4 sono direttamente collegati all’attività giudiziaria. Abbiamo inoltre l’Ufficio Annona, l’Ufficio Edilizia e P.G., l'Ufficio Viabilità e infine un addetto al centralino. Con la problematica Covid, altri due vigili sono destinati al Centro vaccinale di piazza Cesàro, con il prelievo quotidiano delle dosi di vaccini presso l’ospedale San Leonardo di Castellammare, e la gestione dell’utenza (circa 500 persone al giorno che si recano al Centro vaccinale). Ne rimangono poche unità, distribuite su due turni, per la viabilità. Senza contare, infine, che ora abbiamo un’altra priorità, ossia quella di controllare il territorio cittadino per far rimuovere tutte le occupazioni abusive sul suolo pubblico. Di fronte a queste emergenze mi spiegate cosa possono fare 19 agenti municipali?”.

Una situazione di carenza del personale che riguarda un po’ tutti gli Uffici comunali, a causa dei pensionamenti non solo per limiti di età ma anche per la cosiddetta “quota 100”.

Il comune di Torre Annunziata ha deliberato l’assunzione di un centinaio di dipendenti, tra cui anche 9 vigili urbani, attraverso il concorsone Ripam indetto dalla Regione Campania. Al momento essi vengono impiegati come tirocinanti presso il Comune in attesa della loro assunzione definitiva.

Questo è il quadro della situazione. Malumori e disagi si avvertono all’interno dello stesso Comando, per attacchi di violenza verbale e non, registrati nell’ultimo periodo avverso donne e uomini della Polizia municipale. Per tale motivo, Vincenzo Pagano, del Coordinamento locale Cisl Fp, e Giuseppe Manfredi, Capo dipartimento funzioni locali Cisl Fp, hanno inviato una lettera al sindaco Vincenzo Ascione, al Comandante dei vigili urbani Antonio Virno, al Segretario Generale Lorenzo Capuano e all’assessore alla Legalità e Trasparenza, Lorenzo Diana, per porre alla loro attenzione le problematiche che investono la Polizia municipale di Torre Annunziata.