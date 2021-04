A cura della Redazione

L’Amministrazione Comunale di Torre Annunziata, dopo la pubblicazione del Preliminare del PUC e della VAS sul sito istituzionale e la conferenza stampa di presentazione dello scorso 8 aprile, ha dato inizio al processo di partecipazione pubblica con l’apertura dei tavoli di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale.

Le attività di partecipazione proseguono ora attraverso la consultazione delle associazioni ambientaliste, delle organizzazioni sociali, culturali, professionali e di categoria, e di tutti i cittadini, allo scopo di comunicare il processo di pianificazione in atto, condividere gli indirizzi strategici e acquisire valutazioni e contributi utili alla redazione finale del PUC e della VAS.

Le attività di partecipazione ed ascolto saranno organizzate nel mese di maggio secondo il seguente calendario:

giovedì 6 maggio presso l’aula consiliare della sede comunale di via Provinciale Schiti, 51:

ore 10: presentazione del Preliminare di PUC ai consiglieri comunali;

ore 15: presentazione del Preliminare di PUC alle associazioni ambientaliste.

lunedì 10 maggio presso l’aula consiliare della sede comunale di via Provinciale Schiti, 51:

ore 10: presentazione del Preliminare di PUC alle associazioni locali (1 gruppo)

ore 15: associazioni locali (2 gruppo).

giovedì 13 maggio presso l’aula consiliare della sede comunale di via Provinciale Schiti, 51:

ore 15: presentazione del Preliminare di PUC ai delegati locali degli ordini professionali.

lunedì 17 maggio presso l’aula consiliare della sede comunale di via Provinciale Schiti, 51:

ore 15: presentazione del Preliminare di PUC alle associazioni di categoria.

giovedì 20 maggio presso la chiesa di San Michele in via Mortelleto:

ore 16: presentazione del Preliminare di PUC ai cittadini (1 gruppo)

ore 18: presentazione del Preliminare di PUC ai cittadini (2 gruppo)

lunedì 24 maggio presso la chiesa del Sacro Cuore in via XXIV Maggio:

ore 16: presentazione del Preliminare di PUC ai cittadini (1 gruppo)

ore 18: presentazione del Preliminare di PUC ai cittadini (2 gruppo).

Giovedì 27 maggio presso l’aula consiliare della sede comunale di via Provinciale Schiti, 51:

ore 16: presentazione del Preliminare di PUC ai cittadini (1 gruppo)

ore 18: presentazione del Preliminare di PUC ai cittadini (2 gruppo).

I contributi specifici potranno essere inviati fino alla fine al termine del mese di maggio all’Ufficio di Piano all’indirizzo di posta elettronica [email protected] oppure consegnati a all’Ufficio Protocollo di corso Vittorio Emanuele III, 293.

Allo stesso tempo, il Comune, nell’ottica del massimo coinvolgimento dei soggetti interessati, invita tutti a compilare i questionari predisposti dall’Ufficio di Piano e presenti sul portale istituzionale www.comune.torreannunziata.na.it, al fine di acquisire informazioni e conoscenze utili alla redazione del piano.

Agli incontri in programma presso l’aula consiliare, in osservanza ai protocolli anti-Covid, potranno partecipare un massimo di 25 persone. Sarà dunque previsto l’intervento di un unico rappresentante per ogni associazione, organizzazione e categoria invitata.