A cura della Redazione

La ballerina e conduttrice di Torre Annunziata Lorella Boccia condurrà “Venus Club”, late show che andrà in onda a partire da questa sera su Italia 1.

Ad affiancare la giovane di origini oplontine saranno Iva Zanicchi e Mara Maionchi, presenze fisse in tutte le puntate. Il programma, tutto al femminile, ospiterà professioniste dell’arte, della cultura e dell’intrattenimento, tra volti noti e artiste emergenti.

«Alla bravissima e bellissima Lorella va un forte in bocca al lupo da parte dell’Amministrazione Comunale e dell’intera città – afferma il sindaco Vincenzo Ascione -. Siamo orgogliosi del fatto che una nostra giovane concittadina possa condurre un programma tutto suo e mostrare al pubblico italiano le sue doti e la sua professionalità. Mi auguro che il successo e le soddisfazioni che sta ottenendo Lorella Boccia, siano da esempio e incoraggiamento per i tanti giovani in gamba della nostra città».

L’appuntamento con “Venus Club” è su Italia 1 a partire da questa sera a mezzanotte e un quarto.