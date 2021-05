A cura della Redazione

“Superare le 2 milioni di somministrazione è elemento di grande soddisfazione e in 600mila hanno effettuato le doppie dosi”.

Inizia così la diretta settimanale su facebook del presidente della Campania Vincenzo De Luca, che snocciola una serie di numeri sull’efficienza della Regione.

“Ieri 50mila vaccinazioni in un giorno. Raggiunto Il 100% degli ultraottantenni con la prima vaccinazione, il 90% degli ultrasettantenni. Uno sforzo enorme per anziani e categorie fragili. In Campania abbiamo il risultato migliore d’Italia per le vaccinazioni agli ultraottantenni anche con 200mila dosi di vaccino in meno. Immunizzata Procida e domani presenteremo Capri Covid Free per promuovere il turismo campano. Oggi, dopo le polemiche dei giorni scorsi, sono tutti d’accordo nel rendere Covid Free le isole. Tra due settimane completeremo anche Ischia. Proseguiremo poi sulle aree costiere”.

Poi De Luca conferma i dati già riferiti nelle settimane scorse.

“Siamo la Regione con il numero più basso dei ricoveri nelle terapie intensive con il più basso numero di morti per Covid rispetto alla popolazione, a dimostrazione della qualità servizio sanitario campano