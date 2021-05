A cura della Redazione

La Prima Vera srl, società che gestisce la raccolta dei rifiuti del comune di Torre Annunziata, pubblica le date delle prove selettive dei concorsi per addetti alle pulizie, per autisti e per operatori ecologici. Sono ammessi tutti coloro che hanno superato le prove preselettive di ottobre 2020.

Pubblicati inoltre gli elenchi ammessi e le banche dati per i relativi profili.

Concorso addetti pulizie: 28 maggio 2021 ore 10,00

Concorso autisti: 28 maggio 2021 ore 15,00

Concorso operatori ecologici: 29 maggio 2021 ore 10,00

Le prove si terranno presso Casa della Musica Federico I in via Corrado Barbagallo 115 – Napoli

Per consultare le banche dati CLICCA QUI