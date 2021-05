A cura della Redazione

Torre Annunziata, la Giunta approva la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà su immobili realizzati in area PEEP (Piani per l’edilizia economica e popolare).

La Giunta municipale ha approvato l’atto deliberativo a firma degli assessori ad Urbanistica ed Avvocatura Stefania Caiazzo e Raffaele Pignataro.

«L’Amministrazione Comunale, grazie all’approvazione di quest’atto deliberativo, consentirà a tutte le cooperative interessate la riduzione dei vincoli di prezzo massimo di cessione e la trasformazione del diritto di superfice in diritto di proprietà – spiegano gli assessori a Urbanistica e Avvocatura Stefania Caiazzo e Raffaele Pignataro -. Sarà messo a disposizione dei cittadini un ufficio specifico presieduto dal dirigente dell’Area Urbanistica del Comune di Torre Annunziata. Si tratta di un passo importante che consentirà la circolazione dei beni immobili, innescando un processo virtuoso che aiuterà i flussi commerciali della città».