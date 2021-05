A cura della Redazione

Angelo Abenante, memoria storica del movimento operaio e comunista a Torre Annunziata, ieri ha compiuto 94 anni (10 maggio 1927), ma non li dimostra assolutamente.

Nella sua vita, Abenante ha ricoperto diversi incarichi: dirigente del P.C.I., sindacalista della CGIL, presidente regionale della Lega delle Cooperative, consigliere comunale, provinciale, deputato e senatore. E è anche scrittore, autore di libri tra i quali ricordiamo: “Maccaronari”, “Gino Alfani”, “Per la libertà”, “Biagio Bonzano”.

Quando l’abbiamo incontrato nel 2016 a Palazzo Criscuolo, dove ripercorse la storia di Torre Annunziata a cavallo tra l’ è autore di li’800 e il ‘900, Abenante rese omaggio al suo leale avversario politico Luigi Lettieri. «Lui democristiano, io comunista, ma insieme abbiamo combattuto per il riscatto di Torre Annunziata e per il lavoro, ottenendo a Roma, lui sindaco della D.C. ed io segretario della Camera del Lavoro, l'insediamento a Torre Annunziata della Dalmine e della Lepetit (ora Novartis), oltre ad investimenti per altre imprese locali».

Angelo Abenanate e l'ex parlamentare Francesco La Saponara (85 anni), sono stati presente alla manifestazione “Per Maurizio, contro la violenza, per la legalità" svoltasi il 23 aprile scorso in via IV Novembre a Torre Annunziata per testimoniare la loro vicinanza alla famiglia Cerrato, duramente colpita dalla tragica morte di Maurizio.