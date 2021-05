A cura della Redazione

Mascherina fino a luglio e l’anticipo dei matrimoni in Campania con uno specifico protocollo a fine mese.

Il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ha fatto il punto della situazione. Domani il governatore sarà ad Ischia per il progetto Ischia Covid Free, con la ripresa del turismo e con la ripartenza del Centro Nefrocenter presso l’Hotel Continental, che effettuerà la dialisi ai turisti che ne avranno bisogno. Immunizzate anche le isole di Procida e Capri.

“Se avessimo anticipato le vaccinazioni di qualche mese ora ci troveremmo in una situazione molto migliore - ha detto De Luca -. Abbiamo immunizzato un quinto della popolazione, ma il lavoro va completato se vogliamo evitare i problemi delle varianti. Bisogna fare attenzione ai turisti inglesi e vigilare allo scalo di Capodichino per evitare di importare la variante indiana. La Campania deve essere orgogliosa dei risultati raggiunti: è la prima regione per risultati antiCovid con lo svuotamento delle terapie intensive (ad ieri erano 93 i ricoveri, ndr). Da fine maggio anticiperemo i matrimoni in Campania, dobbiamo rilanciare il settore wedding che è stato fortemente penalizzato dalla pandemia”.