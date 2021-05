A cura della Redazione

“Piantiamo la Legalità. Curiamola ogni giorno. Metterà le radici. Coglieremo così i frutti della libertà”.

E’ lo slogan scelto dalle associazioni “Libera contro le mafie” e “Progetto Harambee” che hanno richiesto la gestione dell’aiuola all’interno del giardino della Legalità a Villa del Parnaso e dove domenica 23 maggio 2021, alle ore 12.00, si terrà la cerimonia di intitolazione dell’albero delle vittime innocenti della città di Torre Annunziata.

L’obiettivo delle due associazioni è quello di non abbassare la guardia sul fronte della legalità ed organizzare sempre più manifestazioni con la finalità di contribuire alla sensibilizzazione dei giovani su questo pressante tema, mai così inderogabile negli ultimi tempi sul territorio.

Per l’occasione verrà lanciata l’iniziativa “Domeniche in Villa”. Si tratta di una serie eventi che verranno realizzati con il contributo delle associazioni locali e che avranno come oggetto fondamentale la diffusione della cultura della legalità.