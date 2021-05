A cura della Redazione

Non è affatto preoccupato il sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione dopo il caso accertato di variante indiana ad una donna di 53 anni.

La donna attualmente è negativizzata ed ha ripreso a condurre una vita normale. Si poteva temere un focolaio, ma così non è stato. Infatti tutti i contatti della 53enne sono risultati negativi al tampone.

"Premesso che non ho ricevuto nessuna comunicazione ufficiale da parte dell'ASL - ha spiegato il primo cittadino -, sento di poter rassicurare gli abitanti di Torre Annunziata perché nessun focolaio è presente in questo momento in città. Ieri abbiamo avuto un positivo su 120 tamponi e l'altro ieri un positivo su 82 tamponi eseguiti. I nostri indicatori sono, settimana per settimana, in continuo miglioramento. Adesso è il momento di continuare la vaccinazione e di ripartire con tutte le attività possibili nel rispetto delle norme sanitarie".

Un caso sporadico, quindi, dovuto al contagio della donna nell'ambiente in cui lavora, lontano da Torre Annunziata.