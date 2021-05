A cura della Redazione

Una giornata dedicata al mare e all’ambiente quella di oggi, domenica 23 maggio, a Torre Annunziata.

In occasione del “World Turtle Day”, giornata istituita nel 2000 allo scopo di aumentare l’attenzione verso le tartarughe e le testuggini, lo staff di Tartapedia ha dedicato una mattinata alla sensibilizzazione sulle tartarughe marine.

Grazie al patrocinio del comune di Torre Annunziata, insieme all’associazione “Tartarughe Marine in Campania” ed all’ENPA Salerno, stamattina dalle ore 10 presso la spiaggia pubblica “Lido Mappatella”, ha avuto luogo l’evento “Oplontis per le tartarughe”.

E' stata l’occasione giusta non solo per promuovere la conservazione e la protezione delle tartarughe ma anche per condividere i momenti speciali delle schiuse di Caretta caretta che ogni estate avvengono sugli arenili campani, ricordando che meno di tre anni, nell'agosto del 2018, fa fu proprio la stessa Torre Annunziata, sull’arenile oplontino del “Lido Eldorado”, ad essere scelta come nursery.

Successivamente i partecipanti hanno provveduto alla pulizia dalla plastica e dai rifiuti dell'arenile pubblico, omaggiando i partecipanti con un fumetto e/o un segnalibro “Tartapedia”.

La manifestazione ha suscitato l'interesse di molti bambini che hanno ascoltato attentamente l'intervento del rappresentante di Tartapedia Domenico Vitiello.

Presenti alla manifestazione l’assessore alle Politiche Sociale Luigi Cirillo, il presidente della Commissione consiliare Ambiente Michele Avitabile, il comandate dell'Ufficio Circondariale Marittimo Luca Reale, e il direttore della Casa Salesiana don Antonio Carbone.