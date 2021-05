A cura della Redazione

Tre casi di variante indiana a Torre Annunziata. La notizia viene riportata dal quotidiano Il Mattino, ed ha creato un certo allarme in città. Tuttavia non trova conferma nelle sedi Istituzionali. Il sindaco Vincenzo Ascione da noi interpellato si dice sorpreso in quanto dovrebbe essere il primo a venire a conoscenza di un’eventualità del genere.

Allora abbiamo approfondito la notizia. In realtà ci sono stati tre casi di variante indiana, ma non a Torre Annunziata bensì in una scuola di Portici. Ce lo ha confermato la stessa donna 53enne di Torre Annunziata infettata dal ceppo virale proprio in questa scuola, e completamente guarita già da una settimana. Gli altri due contagiati sono di Portici.

Quindi - in conclusione - nessun allarme in città di variante indiana.