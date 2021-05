A cura della Redazione

E’ ritornato l’appuntamento con “Il Paniere Vesuviano”, mostra mercato della biodiversità, organizzato dall’associazione Slow Food in collaborazione con il comune di Torre Annunziata.

Ieri, domenica 23 maggio, dalle ore 9 alle ore 13 in via Gino Alfani, nel tratto compreso tra Rampa Nunziante e via Fusco, ha avuto luogo il mercatino di prodotti freschi e di stagione che le aziende agricole vesuviane hanno scelto di coltivare in maniera sostenibile.

Decine di acquirenti hanno potuto godersi il bellissimo panorama del golfo oplontino con sullo sfondo l'isola di Capri.

Presenti all’iniziativa gli assessori oplontini Luigi Cirillo (Politiche Sociali) e Anna Vitiello (Cultura), insieme a Maria Lionelli, fiduciaria Condotta Slow Food, e Pierfrancesco Ammendola, referente dei Mercati della Terra Paniere Vesuviano.