A cura della Redazione

Michele Avitabile, presidente della Commissione Ambiente del comune di Torre Annunziata. A lui abbiamo chiesto alcuni chiarimenti in merito agli interventi programmati per la manutenzione straordinaria del verde cittadino.

Molti cittadini si lamentano che alcuni alberi presentano “chiome” molto folte e ne chiedono la potatura. Ci può spiegare in cosa consiste la manutenzione straordinaria del verde?

“Innanzitutto chiarisco che le operazioni da lei descritte non comprendono la potatura degli alberi esistenti, non attuabile, salvo per casi di pubblica incolumità, in questo periodo bensì nei mesi di ottobre-novembre e marzo-aprile. Gli interventi che stiamo realizzando adesso sono in via preventiva, visto l’approssimarsi della stagione estiva ed a salvaguardia della pubblica incolumità. Mi riferisco all’abbattimento di alberi pericolanti in diverse strade della città, alla riparazione dell’impianto di irrigazione dei prati in Villa comunale danneggiato in seguito di atti vandalici, al taglio delle sterpaglie in via Solferino e presso il parco Penniniello, alla rimozione di ceppaie pericolose in via Vittorio Veneto. Infine stiamo eseguendo la piantumazione di nuovi alberi in via Vittorio Veneto, al fine di ripristinare zone d’ombra nei posti dove sono stati abbattuti alcuni alberi pericolanti.

Voglio inoltre puntualizzare – conclude il consigliere -che gli alberi presumibilmente capitozzati (riduzione delle loro dimensioni, ndr) presso gli stabilimenti balneari adiacenti alla Villa comunale non sono stati potati dalla ditta comunale di manutenzione del verde, bensì da privati che qualora individuati verranno immediatamente denunciati”.