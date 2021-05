A cura della Redazione

Si terrà venerdì prossimo dalle ore 16 alle ore 20 in diretta live sulla piattaforma YouTube la VII edizione de "La notte del liceo classico".

Il tema scelto quest'anno è "Una generazione che ignora la storia non ha passato… né futuro". Al centro del programma, alcune ricorrenze importanti. "Sarà l'occasione - sottolinea il dirigente scolastico del liceo Pitagora Croce di Torre Annunziata Benito Capossela - per riflettere sui 700 anni dalla nascita di Torre Annunziata e i 100 di Michele Prisco, dei 10 anni dalla scomparsa di Maria Orsini Natale ma anche di altri straordinari ricordi, a partire dalle 4 giornate di Napoli. Un tuffo nel passato per rendere più luminoso il futuro del nostro territorio e dell'intera provincia".

I lavori prevedono, tra l'altro, alcune performance musicali con l'orchestra del liceo diretta dal maestro Franza, l'esibizione del maestro Misto e del gruppo pop del Pitagora-Croce, uno spettacolo con il sassofonista Marco Zurzolo, e una tavola rotonda, condotta dal giornalista Ermanno Corsi, nella quale dialogheranno con i ragazzi del liceo il presidente onorario dell'Accademia della Crusca Francesco Sabatini, il magistrato già procuratore della repubblica Corrado Lembo, il rettore dell'Università G. Fortunato di Benevento Pino Acocella, il sindaco e l'assessore all'istruzione di Torre A. Vincenzo Ascione e Anna Vitiello, il vicesindaco della città metropolitana Domenico Marrazzo, l'ex direttore scolastico della Campania Alberto Bottino, l'attore Domenico Orsini e i docenti universitari Salvatore Prisco e Giuseppe Palmisciano.