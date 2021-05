A cura della Redazione

Riapre temporaneamente via Fusco, in direzione mare/monte, nel tratto di strada compreso dall’intersezione con via G. Alfani fino a quella con via delle IV Giornate, con l’obbligo di immissione in via delle IV Giornate per chi proviene da via G. Alfani.

Sono stati momentaneamente sospesi, infatti, i lavori di collettamento reflui all’impianto di depurazione di Foce Sarno.