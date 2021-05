A cura della Redazione

Anche la Giunta del Lazio ha deciso di adottare uno strumento concreto per fare ripartire il Turismo nella Regione e sostenere in tal modo le strutture alberghiere ed extra-alberghiere e tutta l'economia di prossimità duramente provate dagli effetti della Pandemia.

A partire dal prossimo 1° luglio agli ospiti che trascorrono almeno tre notti consecutive nel Lazio, la quarta sarà pagata dalla Regione. A coloro, poi, che ne passano cinque consecutive, ad essere finanziate dalla Regione saranno le due notti successive.

E' la medesima misura già messa in campo e che ha dato notevoli effetti benefici, in Sicilia, Emilia-Romagna, Piemonte ed in altre Regioni.

"E' la misura che abbiamo richiesto, più volte insieme ad altre Associazioni di comparto, di mettere in campo anche all'assessorato al Turismo della nostra regione, la Campania - afferna una nota dell'AreV-OD Ospitalità Diffusa -. Una forma, "indiretta", ma che sarebbe molto gradita per sostenere appunto l'Extra-alberghiero che in Campania, si sottolinea, non ha goduto di alcuna misura nè di ristori di sorta.

L'ultima volta il 24 febbraio scorso, come Rete di Ospitalità Diffusa - AreV-OD - continuacla nota -abbiamo trasmesso, all'assessorato regionale al Turismo della Campania, la proposta di avviare una campagna di promozione turistica per l'anno 2021.

Dando la disponibilità delle stesse strutture ricettive a fare la propria parte ed a dare un contributo, altrettanto, concreto.

Difatti, abbiamo chiesto all'assessorato al Turismo della Campania di predisporre, all'indirizzo dei Turisti interessati a soggiornare in Campania, un pacchetto per un soggiorno di 3 notti: 1 la paga la regione Campania, 1 la struttura dove alloggia, 1 l'Ospite stesso.

Una iniziativa di marketing concreta ed efficace.

Che può incoraggiare anche il cosiddetto "Turismo di Prossimità", con ampie e tangibili ricadute sull'economia dei Territori.

Una formula, ad esempio, che in soli 6 mesi dell'anno 2020, in Piemonte, ha consentito di vendere oltre 32.000 voucher.

La regione Lazio come dimostra il provvedimento assunto da Zingaretti, ci crede e ci ha messo il cuore... e 10 milioni di euro. La regione Campania?Siamo ancora in attesa che batta un colpo!".