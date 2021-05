A cura della Redazione

Due gozzi turistici con motore ibrido, realizzati dalla "You Know srl", sono stati presentati stamattina al porto di Piano di Sorrento.

Alla presentazione sono intervenuti l'assessore regionale al Turismo Felice Casucci, il presidente dell'Area Marina Protetta Punta Campanella, Lucio Cacace, il Presidente di Atex, Campania Sergio Fedele, ed il sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino.

Si tratta di imbarcazioni a tecnologia ibrida, con batterie al litio, motori elettrici e pannelli fotovoltaici, in grado di sostenere, senza rumori né inquinamento ambientale, la velocità di crociera di 5 nodi con un'autonomia di 20 ore in condizioni meteo favorevoli.

"Una soluzione pionieristica nel campo della nautica da diporto - secondo il promotore del progetto e Ceo di "You Know s.r.l.", Enrico Manzi - che, grazie ad una tecnologia complessa, offre la possibilità di coniugare in un unico mezzo i vantaggi del motore diesel con quelli di uno elettrico: ossia velocità, potenza, autonomia insieme a zero emissioni, nessun rumore e ridotta generazione di moto ondoso, garantendo l'abbattimento delle emissioni di monossido di carbonio, di ossido d'azoto e idrocarburi non combusti".