La maestra Galbiati compie 80 anni: la lettera di auguri dei suoi alunni

Una delle pietre miliari dell’istruzione torrese. La maestra Mariateresa Galbiati, docente di quella che fu la scuola elementare, oggi primaria, ha insegnato per decenni al primo Circolo didattico di Torre Annunziata, al plesso di via Margherita di Savoia.

Nel giorno del suo ottantesimo compleanno, che cade oggi, quei suoi piccoli alunni della quinta A dell’anno 1989/90 le hanno dedicato una lettera appassionata per farle gli auguri.

«Cara maestra virgola e a capo…

Così ti insegna a scrivere una lettera una maestra alla Scuola Elementare. Opsss oggi si chiama Scuola Primaria proprio come ha fatto la nostra maestra Mariateresa Galbiati. Lei ci ha insegnato a scrivere le lettere ed oggi, nell’occasione del suo 80esimo compleanno, vogliamo, a cuore aperto, scriverne una per lei per esprimerle tutto il nostro affetto per gli anni che ci ha dedicato.

Cara maestra Mariateresa,

è stato un privilegio averti nelle nostre vite, hai saputo regalarci sorrisi indimenticabili, abbracci calorosi e un pezzetto di cuore che ancora oggi è racchiuso nel nostro. Ad ognuno hai saputo trasmettere non solo nozioni, ma la tua tanta passione. Nei cinque anni trascorsi insieme ne abbiamo vissute tante, ci siamo divertiti, abbiamo imparato molte cose, ognuno ha cominciato a sognare sul proprio futuro, hai messo i semi giusti affinché potessero crescere ottimi frutti convinta che avevamo solo bisogno di essere spronati e incoraggiati.

Donna autorevole mai autoritaria, capace di insegnare oltre ai numeri e alle parole ad avere fiducia nella vita. Ogni mattina sapevamo ci fosse ad attenderci un accogliente sorriso e un profumo inconfondibile. Nel tempo non ti sei mai dimenticata di noi, molti sono stati i momenti in cui ci siamo ritrovati, ormai più grandi, hai sempre saputo trovare le parole giuste e sempre pronta ad interessarsi alle nostre vite che si stavano formando, man mano, grazie anche ai tuoi insegnamenti, sorpresa e piacevolmente colpita dal fatto che alcuni di noi continuavamo a crescere insieme condividendo stili e cammini di vita. Siamo stati, eravamo e saremo sempre i tuoi alunni e tu un dolce ricordo che ci accompagnerà per sempre ed è per questo che vogliamo con semplicità augurarti un felice e sereno compleanno con la speranza di poterci nuovamente ritrovare davanti a un buon caffè al più presto e numerosi, consapevoli che nel tuo cuore ci sarà sempre un posto per ciascuno di noi specialmente per gli alunni della quinta A – 1° Circolo – Plesso “Via Margherita di Savoia”, Torre Annunziata.

Con affetto noi!

P.S. Ti vogliamo bene»