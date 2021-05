A cura della Redazione

L’avvocato Renato D’Antuono è stato eletto Presidente della Camera Penale di Torre Annunziata. Sostituisce l’avvocato Domenico Nicolas Balzano.

A stretto giro arrivano i complimenti del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Luisa Liguoro:

“A nome del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata – afferma Liguoro - formulo al neo Presidente della Camera Penale oplontina, avv. Renato D'Antuono, le mie più sentite felicitazioni e i miei migliori auguri di buon lavoro.

L' elezione del collega D'Antuono e la riconferma di tutto il precedente Direttivo, a cui ovviamente estendo complimenti e auguri, rappresentano il naturale prosieguo del periodo in cui la Camera Penale è stata egregiamente presieduta dall'avv. Domenico Nicolas Balzano che ha saputo darle grande prestigio e al quale va un doveroso ringraziamento da parte del COA per la preziosa collaborazione nella gestione del difficile periodo dell'emergenza sanitaria oltre che la mia personale gratitudine per la costante ed affettuosa vicinanza in questo momento particolare per tutti i nostri iscritti e per me in primis .

Auspico per l'avv. Balzano – conclude il Presidente del COA - l'impegno in consessi ancora più prestigiosi e sono certa che con il neo Presidente D'Antuono continuerà una proficua collaborazione nell'esclusivo interesse della classe ed una sostanziale sinergia nel porre in campo le più opportune iniziative a tutela ed a difesa del decoro della nostra nobile professione. Congratulazioni a tutti”.

Di seguito le nuove cariche:

PRESIDENTE – Avv. Renato D’ANTUONO

VICE PRESIDENTE – Avv. Francesco ROMANO

SEGRETARIO – Avv. Salvatore BARBUTO

TESORIERE – Avv. Flavio BOURNIQUE

CONSIGLIERE – Avv. Teresa CESARANO

CONSIGLIERE – Avv. Aniello DI MARTINO

CONSIGLIERE – Avv. Massimo LOFFREDO

CONSIGLIERE – Avv. Luisa NASTRI

CONSIGLIERE – Avv. Massimiliano SARTORE

Composizione del Collegio dei Probiviri

PRESIDENTE – Avv. Gustavo PANSINI

COMPONENTE – Avv.Gennaro MALINCONICO

COMPONENTE – Avv. Danilo DI MAIO

SUPPLENTE – Avv. Ambra SOMMA

SUPPLENTE – Avv. Monica VACCARO