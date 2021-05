A cura di Anna Casale

Ieri 28 maggio, in contemporanea con circa 300 licei classici su tutto il territorio nazionale si è tenuta in modalità on-line e non solo, un’esperienza da sempre coinvolgente e sentita da tutte le componenti del liceo “Pitagora-Croce”: la VII edizione della “Notte Nazionale del Liceo Classico”.

Una manifestazione che ha visto i discenti protagonisti di esibizioni musicali, video multimediali, dibattiti e riflessioni sui temi della serata. Un lavoro laborioso, reso arduo dal periodo storico che si sta vivendo che non ha permesso la calorosità del pubblico in presenza ma che nonostante tutto non ha perso il suo pregnante scopo: dare la giusta luce al liceo classico nel panorama del sistema educativo, la promozione estensiva delle discipline umanistiche e della cultura, elementi fondamentali per costruire una società veramente libera, pluralistica e democratica.

Ospite d’onore della serata Ermanno Corsi, già giornalista RAI già presidente dell’Ordine Giornalisti della Campania, celebrato per i suoi sessanta anni di attività giornalistica che ha condotto la tavola rotonda “Una generazione che ignora la storia non ha passato…né futuro” incentrata sui i settecento anni di Turris Annunciatae, il centenario della nascita di Michele Prisco, i dieci anni dalla scomparsa di Maria Orsini Natale, le quattro giornate di Napoli.

Gli studenti hanno avuto la possibilità di dialogare con ospiti eccezionali: il prof. Francesco Sabatini, Presidente onorario “Accademia della Crusca”, il prof. Pino Acocella, Magnifico Rettore dell’Università “Giustino Fortunato” di Benevento, Domenico Marrazzo, vice sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Vincenzo Ascione, sindaco del Comune di Torre Annunziata, Corrado Lembo, procuratore della Repubblica, Salvatore Prisco, docente universitario, Domenico Orsini, attore, Giuseppe Palmisciano, docente universitario e Arnaldo Delehaye, regista del docufilm “Bruciate la città”.

Molteplici emozioni e riflessioni hanno abbracciato il flusso dell’evento. L’orchestra del Liceo, diretta dal Maestro Vincenzo Porzio, ha eseguito l’Inno Nazionale.

Marco Zurzolo, maestro sassofonista, ha regalato un grandioso spettacolo musicale accompagnato dalla voce narrante dell’attore Giovanni Caso. Lo stesso Zurzolo ha premiato le eccellenze del liceo vincitori del premio per il contest “Snacknewsascuola 2021” della Bocconi.

Corrado Lembo e Domenico Orsini sono stati impegnati nella lettura di un brano tratto da “Ero e Leandro” di Museo, autore classico greco.

Il dirigente scolastico, Benito Capossela, ha consegnato il diploma ad Honorem al Procuratore della Repubblica Lembo ed al giornalista Ermanno Corsi.

E’ stata la musica a concludere l’evento con l’esibizione del maestro Misto e del gruppo pop del “Pitagora-Croce”.

Calato il sipario sulla “Notte Nazionale del Liceo Classico”, riaperto quello sulla battaglia che il Liceo “Pitagora-Croce” ha vinto ieri per la formazione della prima classe ad indirizzo musicale per il prossimo anno scolastico. Un'autentica mobilitazione partita l’aprile scorso quando l’ufficio scolastico regionale aveva negato l’autorizzazione per la formazione della stessa. Diniego che ha dato il via ad un'indignazione collettiva dalle note musicali e non solo, a cui hanno partecipato autorevoli professionisti dello spettacolo e della società civile e dopo due interrogazioni parlamentari, la decisione iniziale è stata rivista. Music never dies, la musica non muore mai, la musica salverà il mondo.

Un plauso per il dirigente scolastico, Benito Capossela, per il suo lodevole impegno verso il Rinascimento della scuola e della cultura. Un messaggio forte e chiaro arriva a tutti noi: con la creatività e la propositività più si dà cultura più gli eventi negativi si azzerano. La Scuola, la Cultura sono armi potenti per la rinascita di una società civile migliore.