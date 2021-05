A cura della Redazione

2 giugno 2021: open day vaccinazioni antiCovid per la fascia di età compresa tra i 18 e 40 anni al Centro vaccinale di piazza Cesaro a Torre Annunziata.

Le prenotazioni, a causa della contemporaneità di un'analoga iniziativa per il giorno 1 giugno, partiranno solo da lunedì mattina 31 maggio.

Per l'occasione saranno utilizzati, al posto di AstraZeneca, come stabilito in un primo momento, i vaccini Moderna e Pfizer.