A cura della Redazione

Poco prima che andasse in onda la VII edizione della Notte dei Licei, evento nazionale che quest’anno ha visto il coinvolgimento di circa 2.300 licei italiani, è stata ufficializzata la notizia che tutti i licei musicali della Campania, ai quali era stata negata la classe prima, sono salvi. L’Ufficio Scolastico ha concesso l’autorizzazione sia a quelli al di sotto dei 18 alunni che a coloro che hanno raggiunto il minimo di 12, accettando in pieno la richiesta del liceo statale Pitagora Croce di Torre Annunziata, che ha portato avanti con forza la battaglia per tutte le scuole della regione, e che ha ricevuto il sostegno di tantissimi artisti, esponenti del mondo accademico e delle istituzioni nazionali e locali.

“A nome di tutta la comunità scolastica a partire dagli alunni, dalle loro famiglie e dal corpo docente – afferma il dirigente scolastico del liceo Benito Capossela, molto soddisfatto per la conclusione positiva della vicenda – desidero ringraziare quanti, con la loro autorevole voce, hanno consentito di raggiungere il risultato sperato in tutte le realtà scolastiche della Campania ad indirizzo musicale. Don Ciotti, il presidente onorario dell’Accademia della Crusca prof. Francesco Sabatini, Michele Mirabella, il mondo della musica con Renzo Arbore, Sal Da Vinci, Monica Sarnelli, Tony Esposito, Tullio De Piscopo, Enzo Avitabile, James Senese, Antonio Onorato, Jorge Pardo, Marco Traverso, Francesco De Angelis, quello spettacolo con Giovanni Amura, Salvatore Esposito, Stefano De Martino, Gianfranco Iervolino, lo sport con Patrizio Oliva, Irma Testa, Marco Guida, il sindacato con la Cisl Scuola di Napoli, della Campania e nazionale, il Pd di Torre Annunziata, le istituzioni con l‘assessore regionale Lucia Fortini che è intervenuta direttamente presso il ministro Bianchi, i parlamentari Nencini, Pentangelo e Siani che hanno formulato una interrogazione a risposta scritta al ministro dell’istruzione, l’Amministrazione comunale di Torre Annunziata, ed ancora l’Osservatorio permanente della legalità di Torre Annunziata, le associazioni “Amici di Anita Sorrentino”, “Insieme per la scuola” e “Associazione scuole aperte Campania”, il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina Diritti Umani, il mondo dei mass media che hanno amplificato la vicenda con il caporedattore di Rai3 Antonello Perillo, Raffaele Perrotta de Il Mattino, Giuseppe Chervino di TorreSette, che hanno seguito per primi, lo Strillone, Medianews24, Branditalia24, Laprovinciaonline, Gigione Maresca e Rosa Ferrante di Positanonews: tutti ci hanno dato la spinta giusta per portare all’attenzione del Governo il grave vulnus che stavamo subendo, concorrendo in modo determinante a farci vincere questa importante battaglia per tutto il territorio regionale.

Ringraziamenti speciali – sottolinea Capossela - desidero rivolgerli al direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Luisa Franzese per aver sostenuto con forza l’uguaglianza tra Nord e Sud anche in questo delicato settore, al dirigente dell’Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli Maria Teresa De Lisa per aver evitato i tagli, al ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi per la passione messa in campo verso i licei musicali. Un ringraziamento particolare a Marco Zurzolo, l’eccezionale sassofonista che ha regalato lo spettacolo musicale “Le quattro giornate di Napoli” in diretta durante l’evento nazionale, a Dino Piacenti e all’intera produzione di We Can Dance per il prezioso contributo, al magistrato già nostro procuratore Corrado Lembo per il suo intervento e per aver offerto la sua disponibilità a premiare gli alunni dell’indirizzo musicale durante la Notte dei Licei, alunni che interverranno alla sesta edizione del Placito Capuano e agli eventi promossi dal comune di Torre Annunziata. E’ stata sanata – conclude Capossela - una ferita inaccettabile soprattutto per il nostro liceo, che si è più volte distinto per le importanti attività svolte nel settore, a partire dalla creazione di una sala d’incisione messa a disposizione degli istituti di tutta Italia, che rappresenta l’orgoglio della nostra scuola e dell’intera comunità territoriale. Sarebbe stato incredibile cancellare con un colpo di spugna una storia ed una tradizione, che ha ancora tanto da offrire alla musica e a tutto il Paese”.

L’impegno del liceo Pitagora-Croce continua con la II edizione di “Corri per il Sarno” – la rinascita, che si inserisce nelle numerose iniziative portate avanti dalla scuola per la bonifica del fiume Sarno, tematica che ha portato l’Istituto alla vincita del secondo premio SnackNews promosso dalla Bocconi.

Grazie, Grazie, Grazie. La musica salverà il mondo, la musica non muore mai"