A cura della Redazione

Il BikeItalia Day è una festosa pedalata che si terrà il 2 giugno per celebrare la Giornata Mondiale della Bicicletta.

Si svolge nella giornata della Festa della Repubblica ed anticipa di un giorno la Giornata mondiale della bicicletta, ufficialmente istituita dalla Nazioni Unite tre anni fa, che ha riconosciuto i benefici sociali e ambientali della bici come mezzo di trasporto semplice da mantenere, economico, affidabile, ecologico.

L’iniziativa si terrà anche a Napoli, come in oltre cento città in tutta Italia per diffondere l’impatto positivo della bicicletta sulla vita di tutti, per coinvolgere sia chi già conosce i vantaggi di questo mezzo magico sia chi non li conosce ancora.

L’andare in bici non solo aiuta a prevenire le malattie ed è salutare, ma è anche equo ed economico. La bicicletta infatti viene vista come mezzo capace di promuovere la tolleranza, la comprensione e il rispetto reciproci e facilitare l’inclusione sociale e una cultura di pace. Perché è usata da tutti e alla portata di tutti.

L’evento è pubblico, gratuito e rivolto a tutti i cittadini che potranno partecipare con la propria bicicletta a un percorso di pochi chilometri pressoché pianeggiati, che partirà mercoledì 2 giugno alle 16.00 dalla piazza del Municipio toccando luoghi di interesse pubblico della città per concludersi alle ore 18.00 circa.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Napoli e sarà assistita dal supporto della polizia locale ed è l’ideale per grandi e piccoli. A Napoli è promossa da diverse associazioni tra cui Napoli Pedala, Maestri di Strada, Greenpeace Gruppo Locale di Napoli, Parthenope in Bici e Percorsi Cumani ed è tappa del Napoli Bike Festival 2021.

É un percorso semplice e accessibile, pensato per poter essere svolto anche da persone che non pedalano da tempo. Per maggiori informazioni: www.bikeitalia.it/day