Nasce il Polo Turistico Vesuviano tra alcuni Comuni dell'area.

Apprezzamento da parte dell’avvocato Aldo Avvisati, presidente di Ospitalità Diffusa - AREV-OD - Associazione per un Turismo di Qualità in Campania con sede a Torre Annunziata, che già dal 2016 ha iniziato il proprio percorso avendo come mission quella di contribuire alla piena valorizzazione delle formidabili risorse del territorio vesuviano.

“Ci siamo mossi – si legge in una notta - in una logica comprensoriale coinvolgendo strutture extra-alberghiere, operatori turistici, associazioni, provando ad esser da stimolo nei confronti delle Istituzioni, gli Enti locali, in primis, verso un percorso di consapevolezza della leva turistica di cui dispongono ed, al contempo, della necessità di agire in Rete (nomen omen), dialogando e collaborando con tutti i soggetti del Territorio, pubblici e privati.

La recente iniziativa adottata dal alcuni Comuni rivela che abbiamo avuto la giusta intuizione e, forse, abbiamo lavorato bene.

Ma crediamo di non essere stati solo da stimolo...ma anche testimonianza viva.

Difatti, abbiamo dato buona prova, esempio concreto (best pratice) che i turisti non sono di là da venire ma, nonostante le tante criticità ancora presenti nelle nostre cittadine, già riempiono i nostri luoghi, si beano delle nostre bellezze e dei giacimenti paesaggistici, culturali, archeologici, eno-gastronomici, e, da ultimo, "acquistano" il territorio e sul territorio.

Ciò grazie, per ora, alla sola Accoglienza Autentica che Gestori, Operatori economici e culturali hanno saputo mettere in campo.

Ragion per cui – continua la nota a firma di Avvisati - chiediamo alle Amministrazioni di aver un atteggiamento duplice. Da un lato proseguire a step nella realizzazione dell'annunciato Polo Turistico Vesuviano.

D'altro canto, alle stesse Amministrazioni che hanno avviato questo percorso virtuoso, chiediamo di dotarsi, da subito, di un sistema di Accoglienza e di servizi per i Turisti che già frequentano (in verità frequentavano prima della Pandemia e che ci auguriamo ritornino presto a riempire) le nostre Strutture e le nostre cittadine.

Devono attrezzarsi per dare delle risposte da ieri... tutt'al più da ora. Non certo a Noi... ma ai turisti.

Ne va della credibilità di qualsiasi progetto in tema di turismo e della salvaguardia dei flussi e di una nuova immagine che, con fatica ed impegno, abbiamo contribuito a determinare – conclude Avvisati –“