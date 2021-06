A cura della Redazione

Covid Hospital di Boscotrecase, nessun ricovero in terapia intensiva.

Da una settimana all’ospedale di via Lenza, inoltre, non ci sono stati nuovi ricoveri. Al momento sono una cinquantina i degenti Covid: 20 nella sub intensiva e 30 nei reparto ordinari. La situazione è di molto alleggerita grazie soprattutto alle vaccinazioni che stanno andando avanti con numeri da record. Nella sola giornata di ieri in Campania ci sono state 71mila vaccinazioni, un risultato ragguardevole grazie al lavoro del personale sanitario.

Nella consueta diretta facebook del venerdì, il presidente De Luca ha fatto il quadro della situazione in Campania: “Ho due notizie positive: La Campania ha recuperato i 230mila vaccini in meno avuti per due mesi. Nella giornata di ieri raggiunta la media nazionale, abbiamo solo 300 vaccini in meno rispetto alla percentuale della nostra popolazione. L’altra buona notizia è riferita all’Italia che ha aperto alle vaccinazioni”.

Poi il governatore ha posto l’obbiettivo di vaccinare tutta la città di Napoli e i capoluoghi di provincia per i principi di luglio. “Poi vediamo se entro l’estate – ha conluso - riusciamo a immunizzare tutti”.