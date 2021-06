A cura della Redazione

Irma Testa conquista il pass per i Giochi Olimpici di Tokyo.

La boxeur oplontina, impegnata nel torneo preolimpico di Parigi, ha sconfitto nella giornata di ieri la rivale croata Nikolina Cacic.

Per Irma Testa, si tratta della seconda partecipazione alla rassegna a cinque cerchi dopo quella di Rio 2016, in cui fu la prima pugile italiana della storia a qualificarsi.

«Siamo orgogliosi ed entusiasti che Irma possa rappresentare l’Italia e Torre Annunziata alle Olimpiadi di Tokyo che prenderanno il via il prossimo 23 luglio – afferma il sindaco Vincenzo Ascione -. Nel corso di questi anni ho avuto modo di conoscere Irma e di apprezzarne le sue doti da grande combattente, dentro e fuori dal ring, e la determinazione, la passione e l’impegno che ci mette ogni singolo giorno per raggiungere gli obiettivi che si è prefissata. I sacrifici e il duro lavoro pagano sempre.

L’Amministrazione Comunale si congratula con Irma, orgoglio per l’intera città ed esempio per tanti giovani del nostro territorio. Un grosso in bocca al lupo per la sua avventura in Giappone, che ci auguriamo con tutto il cuore possa regalarle gioie e soddisfazioni. Speriamo di poterla riabbracciare al suo rientro in Italia con indosso una medaglia al collo».